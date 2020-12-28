В Германии восьмерым сотрудникам дома престарелых по ошибке вкололи пятикратную дозу вакцины от коронавируса
Восемь сотрудников дома престарелых на севере Германии по ошибке получили пятикратную дозу вакцины Pfizer / BioNTech от коронавируса.
Инцидент произошел в городе Штральзунд в земле Мекленбург — Передняя Померания. Сотрудники, которым вкололи пятикратную дозу, родились в период с 1966 по 1982 год. У четверых из них обнаружились симптомы гриппа, и они были госпитализированы в целях предосторожности.
Первоначально в новости сообщалось, что возраст сотрудников, получивших пятикратную дозу, от 66 до 82 лет. Редакция приносит извинения.
В ходе тестирования вакцины добровольцам вкалывали трехкратные дозы препарата. Каких-либо серьезных побочных эффектов это не вызывало.
В Германии и в других странах ЕС официальная массовая вакцинация от коронавируса началась 27 декабря. Вакцина от Pfizer и BioNTech пока является единственной сертифицированной в Евросоюзе.