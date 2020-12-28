В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно. 17 человек пропали без вести

В Баренцовом море вблизи Новой Земли затонуло рыболовецкое судно «Онега», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России. На борту судна находились 19 человек, судьба 17 из них неизвестна, двух удалось спасти.

Причиной происшествия, по предварительным данным, стало обледенение судна.

В районе крушения «Онеги» поисково-спасательные работы ведет судно «Войково». Дополнительно к месту происшествия направлены три судна. Они должны прибыть через 3-6 часов.

По данным источника «Интерфакса», осведомленного о ходе спасательной операции, судно принадлежит частному лицу, порт приписки — Мурманск. Экипаж, рассказал собеседник агентства, подал несколько сигналов бедствия — в автоматическом и ручном режимах.