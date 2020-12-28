«Гулять не воспрещается». Власти Москвы рассказали об ограничениях в новогоднюю ночь

Рестораны, бары и кафе в Москве 31 декабря должны будут закрыться в 23:00, как и в остальные дни. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексей Немерюк.

Он пообещал, что после этого правоохранительные органы будут проводить рейды с целью выявления нарушителей. Чиновник также отметил, что никаких организованных мероприятий в новогоднюю ночь проводиться не будет.

Уличных развлечений у нас, к сожалению, это первый Новый год, не будет: ни каких-то массовых мероприятий [не будет], к сожалению, не будет фестивалей, в частности фестиваля «Путешествие в Рождество», не будет концертов. Но при этом гулять не воспрещается.

Ледовые катки, сообщил представитель мэрии, будут работать 31 декабря до 22 часов, а 1 января откроются с утра по графику выходного дня.

Ограничения на работу предприятий общепита и развлекательных заведений в Москве действуют до 15 января.

Метро в новогоднюю ночь не будет прекращать работу.