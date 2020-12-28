При нападении в центре Грозного погиб полицейский, еще один ранен

При нападении на сотрудников ППС в центре Грозного погиб один полицейский, еще один получил ранения, он находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В нападении участвовали два человека, вооруженные ножами. «Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012-м году переехали в Чеченскую Республики и работали в одной из пекарен», — сообщил Кадыров.

Нападавшие убиты. По словам Кадырова, они пытались завладеть оружием сотрудников ППС.

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Первоначально в новости сообщалось со ссылкой на «Интерфакс», что в перестрелке в центре Грозного погибли двое полицейских. Агентство сообщало, что нападавшие были вооружены автоматическим оружием. Это была неофициальная информация, которую впоследствии уточнил Кадыров.