Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом. Актриса находится в реанимации

Актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована в Санкт-Петербурге с коронавирусной инфекцией и воспалением легких. Об этом сообщил в фейсбуке историк Константин Богуславский.

В Клиническом центре имени Соколова подтвердили РИА Новости, что актриса находится в этом лечебном учреждении, но не стали уточнять никаких подробностей о ее состоянии.

Издание 78.ru сообщает со ссылкой на источник, что Фрейндлих уже несколько дней находится в реанимации, а Life утверждает, что у 86-летней актрисы 80-процентное поражение легких и «отрицательная динамика».

Обновлено. Комитет по культуре Петербурга сообщил «Интерфаксу», что состояние Фрейндлих стабильное, актрису поместили в реанимацию, чтобы обеспечить постоянный контроль за ее состоянием. «Была информация, что у нее якобы поражено 80% легких, но она не соответствует действительности», — сказал собеседник агентства. В свою очередь источник в Большом драматическом театре имени Товстоногова сообщил «Интерфаксу», что Фрейндлих госпитализирована вместе с дочерью Варварой.

Санкт-Петербург, по состоянию на конец декабря, занимает второе место в России по числу новых случаев коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба на утро 28 декабря, в Санкт-Петербурге за сутки выявлено 3748 новых случаев COVID-19.