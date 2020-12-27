В работе iCloud произошел 36-часовой сбой

Облачное хранилище Apple iCloud в течение 36 часов не работало для части пользователей, пишет The Verge.

Судя по всему речь в основном идет о новых пользователях. Проблемы со входом и настройкой учетной записи iCloud заметило издание Apple Insider, по его данным, они начались вечером 25 декабря.

Создание аккаунта или занимало очень много времени, или пользователю вообще не удавалось это сделать.

На странице состояния системы Apple отображалось, что проблема с «облаком» затронула «некоторых пользователей». Со сбоями столкнулись в том числе те, кто настраивал устройство после сброса до заводских настроек.

Служба поддержки Apple не сообщала о проблеме и ее решении, некоторую информацию можно найти в переписке с пользователями в соцсетях.

Например, аккаунт поддержки Apple в твиттере говорил о высокой нагрузке на систему. Насколько крупным был сбой, не известно. К утру 27 декабря комментариев от Apple не поступало.