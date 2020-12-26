В России с начала пандемии зарегистрировали более трех миллионов случаев COVID-19

По состоянию на 11:00 мск 26 декабря коронавирус в России с начала пандемии обнаружили у 3 021 964 человек, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

За последний день в России ковид выявили у 29 258 человек (днем ранее — 29 018).

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Москве (+7480 человек), Петербурге (+3755) и Подмосковье (+1615).

С начала распространения вируса в России, , умерли 54 226 человек (за последние сутки — 567 человек). За все время в стране выздоровели 2 426 439 человека (за сутки — 28 185).

По данным Роспотребнадзора, в России провели свыше 88,6 миллиона лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 511 тысяч тестов — за последний день.