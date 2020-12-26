Правительство России до 2022 года запретило госзакупки импортных масок

Правительство России своим постановлением запретило государственные закупки иностранных медицинских масок до 31 декабря 2021 года.

Медицинские маски включили в список промышленной продукции иностранного производства, которую запрещено закупать. Также в перечень попали автономные дыхательные аппараты, огнестойкая защитная одежда и текстильные головные уборы.

Запрет вступил в силу в день публикации постановления правительства, 25 декабря.

В апреле правительство запретило государственным заказчикам закупать отдельные виды импортной промышленной продукции. Введенный запрет не распространяется на продукцию из стран ЕАЭС.

В ноябре министерство промышленности и торговли РФ предложило запретить госзакупки импортных масок, поскольку в течение года российские предприятия увеличили их производство с 600 тысяч до 21 миллиона штук в сутки. Число производителей за это время выросло с 26 до 85. По оценке министерства, в среднем жители России и организации используют 10,8 миллиона масок в сутки.