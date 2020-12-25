Умер замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко. Он должен был стать первым за 12 лет белорусским послом в США, но так и не успел уехать в Вашингтон

Заместитель главы МИД Белоруссии Олег Кравченко, назначенный в июле на пост посла в США, умер в возрасте 49 лет, сообщает Tut.by со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел. Причины смерти Кравченко не уточняются.

Кравченко в июле 2020 года был назначен на пост чрезвычайного и полномочного посла Белорусии в США. Он стал первым белорусским послом в США с 2008 года, когда страны отозвали глав посольств, а руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено до уровня временного поверенного.

В Вашингтон Кравченко уехать не успел и продолжал исполнять обязанности замминистра иностранных дел.