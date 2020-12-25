Forbes составил рейтинг самых разбогатевших в 2020 году российских миллиардеров. Его возглавил Сулейман Керимов

Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, чье состояние больше всего выросло за 2020 год.

Первое место занял сенатор Сулейман Керимов, разбогатевший за год на 11,5 миллиарда долларов, в основном за счет роста мировых цен на золото. Теперь состояние Керимова и его семьи оценивается в 20,91 миллиарда долларов.

На втором месте совладелец НЛМК Владимир Лисин. За год его состояние выросло на 5,4 миллиарда долларов до 26,19 миллиарда долларов за счет роста цен на сталь.

Третье место досталось совладельцу USM Holdings Алишеру Усманову. За год он стал богаче на 3,6 миллиарда долларов, и сейчас его состояние оценивается в 16,18 миллиарда долларов. «Как и другим участникам нашего списка, Алишеру Усманову помог подъем металлургической отрасли», — пишет Forbes.

Всего в список российских миллиардеров, чье состояние больше всего выросло за 2020 год, вошли десять бизнесменов. За год их состояния суммарно выросли на 33 миллиарда долларов.