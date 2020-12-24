В России за прошедшие сутки были выявлены 29 935 случаев заболевания ковидом, сообщает оперативный штаб. Это максимальное значение с начала пандемии, предыдущее рекордное значение (29 350 случаев) было 21 декабря.

Больше всего заболевших в Москве (8 203 человека за сутки, это региональный рекорд), Санкт-Петербурге (3 756), Московской (1 538), Нижегородской (502) и Псковской (442) областях.

С начала пандемии заболели 2 963 688 человек. Выздоровели 2 370 857 человек, в том числе 28 990 пациентов выписаны за последние сутки.

За последние сутки от коронавируса умерли 635 человек, всего с начала пандемии, , — 53 096 человек.