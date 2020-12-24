Российская частная космическая компания пообещала к 2025 году построить космодром в Дагестане

Компания Success Rockets и «Корпорация развития Дагестана» договорились о строительстве в республике частного космодрома «Европа». Об этом со ссылкой на Success Rockets сообщает ТАСС.

Инвестиции в проект компания оценивает в 600 миллионов рублей. Строительство предполагают начать осенью 2021 года, к 2025-му Success Rockets рассчитывает закончить работы.

Планируется, что на космодроме разместят две пусковые установки для сверхлегких ракет, комплекс по производству носителей, испытательный полигон и центр управления.

Разработкой сверхлегких носителей занимается сама Success Rockets. Глава компании Олег Мансуров в июне 2020 года говорил «Ведомостям», что первые пуски ракет запланированы на 2024 год.

Мансуров известен как организатор IT-конкурса «Цифровой прорыв» и хакатонов для ВЭБа, «Мегафона», «Газпром нефти», писали «Ведомости». По словам Мансурова, он пять лет обсуждал с потенциальными инвесторами создание российской ракеты сверхлегкого класса.

В 2020-м удалось договориться с предпринимателями «нефтяной отрасли, IT и производства строительных материалов» о вложении 300 миллионов рублей в первый этап разработки носителя.