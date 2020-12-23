В Telegram появились голосовые чаты на тысячи человек

Администрация мессенджера Telegram сообщила о запуске голосовых чатов в группах, в которых одновременно могут общаться тысячи участников, сообщается в блоге компании.

Аудиоконференции можно запустить в любых группах, при этом пользователи смогут продолжать переписываться во время разговоров. В группе показано, кто из участников общается в голосовом чате. В версии Telegram для Android голосовые чаты отображаются, даже когда приложение мессенджера свернуто.

Чтобы запустить голосовой чат, нужно иметь права администратора группы. В профиле группы нужно выбрать «Еще» (или три точки в столбик ⋮), после чего нажать «Голосовой чат».