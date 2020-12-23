В Москве нашли мертвым бывшего главного редактора сайта «Единой России» Михаила Бударагина

СК начал доследственную проверку после смерти журналиста «Известий» Михаила Бударагина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Тело Бударагина было обнаружено около дома по адресу: улица Беломорская, 13, к. 1. В кармане было обнаружено удостоверение ФГУП „Известия“. На трупе журналиста было множество следов крови», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, незадолго до смерти Бударагин переписывался с гражданской женой и рассказал ей, что его «преследуют бандиты, от которых он укрылся в подъезде на Беломорской улице».

«Также гражданская супруга сообщила правоохранителям, что журналист ранее сообщал ей о своих многочисленных долгах из-за ставок на спорт и что он может решить все проблемы разом, подразумевая самоубийство», — приводит ТАСС слова источника.

Бударагин до 2007 года был главным редактором сайта «Единой России». Он также писал для «Известий», газеты «Культура».