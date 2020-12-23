Умерла модель Стелла Теннант

Британская модель Стелла Теннант умерла в возрасте 50 лет, сообщает BBC News со ссылкой на семью Теннант.
Причина смерти модели не сообщается. Полиция заявила, что она не связана с «подозрительными обстоятельствами».
Стелла Теннант родилась в семье британских аристократов и училась на скульптора. Ее модельная карьера началась со съемки для британского Vogue в 1993 году. Теннант снялась с серьгой в носу, отказавшись снять ее.
Теннант отличалась от большинства других моделей 1990-х андрогинной внешностью. Кроме того, одной из ее характерных черт стало отсутствие улыбки на фотографиях.
В 1996 году Теннант стала новым лицом бренда Chanel. Ее называли одной из муз креативного директора модного дома Карла Лагерфельда. В 1999-м Теннант стала героиней одной из первых обложек российского Vogue.
В 2012 году Теннант приняла участие в церемонии закрытия летней Олимпиады в Лондоне вместе с другими известными британскими моделями Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.
Теннант была замужем за французским фотографом Дэвидом Ласнетом. Они прожили в браке 21 год, у них родились четверо детей.