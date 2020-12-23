Умерла модель Стелла Теннант

Британская модель Стелла Теннант умерла в возрасте 50 лет, сообщает BBC News со ссылкой на семью Теннант.

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Причина смерти модели не сообщается. Полиция заявила, что она не связана с «подозрительными обстоятельствами».

Стелла Теннант родилась в семье британских аристократов и училась на скульптора. Ее модельная карьера началась со съемки для британского Vogue в 1993 году. Теннант снялась с серьгой в носу, отказавшись снять ее.

Теннант отличалась от большинства других моделей 1990-х андрогинной внешностью. Кроме того, одной из ее характерных черт стало отсутствие улыбки на фотографиях.

В 1996 году Теннант стала новым лицом бренда Chanel. Ее называли одной из муз креативного директора модного дома Карла Лагерфельда. В 1999-м Теннант стала героиней одной из первых обложек российского Vogue.

В 2012 году Теннант приняла участие в церемонии закрытия летней Олимпиады в Лондоне вместе с другими известными британскими моделями Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.

Теннант была замужем за французским фотографом Дэвидом Ласнетом. Они прожили в браке 21 год, у них родились четверо детей.