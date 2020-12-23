Умер сооснователь торговой сети «Старик Хоттабыч» Игорь Сосин

Бывший совладелец торговых сетей OBI и «Старик Хоттабыч» Игорь Сосин умер в возрасте 53 лет. Об этом РБК рассказали двое его знакомых. В разговоре с Mash информацию о смерти Сосина подтвердили его родители.

Бизнесмен умер во время отдыха на острове Занзибар.

Причиной смерти мог стать сердечный приступ, заявил РБК основатель инвестиционной компании Falcon Advisers Игорь Кованов. Эту версию Baza подтвердил предприниматель Александр Соркин, который помогает доставить тело Сосина в Россию.

Игорь Сосин стал одним из первых российских бизнесменов, которые начали развивать магазины товаров для дома. В 1994 году он вместе с партнерами основал сеть «Старик Хоттабыч» (прекратила работу в 2014 году).

В 2000-х Сосин вышел из проекта и стал развивать совместное предприятие с немецкой DIY-сетью OBI. В 2016 году бизнесмен продал свою долю в СП и занялся развитием сети магазинов одежды Modis.

В 2015 году сын Игоря Сосина Егор, которому на тот момент было 19 лет, убил свою мать, бывшую жену бизнесмена Анастасию Сосину. Суд признал Егора Сосина невменяемым и отправил на принудительное лечение.