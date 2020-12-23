Магазин Steam предупредил о возможных проблемах с пополнением кошелька из-за изменений в российских законах
Источник: Steam
Магазин Steam, крупнейший в мире сервис дистрибуции компьютерных игр, сообщил, что с начала января 2021 года прямое пополнение кошелька Steam на неопределенный период может быть недоступно «из-за изменений в российском законодательстве». Такое сообщение для зарегистрированных пользователей появилось на сайте магазина.
Если для пополнения кошелька Steam вы используете платежные терминалы, Qiwi-кошелек, Сбербанк или мобильные платежи, рекомендуем пополнить ваш кошелек Steam до 31 декабря 2020 года.
Представители Steam отметили, что покупки по-прежнему можно будет оплатить с помощью банковских карт, PayPal, «ЮMoney» и WebMoney.
Из-за каких изменений в российском законодательстве могут возникнуть трудности с оплатой, в Steam не уточнили.