Магазин Steam предупредил о возможных проблемах с пополнением кошелька из-за изменений в российских законах

Магазин Steam, крупнейший в мире сервис дистрибуции компьютерных игр, сообщил, что с начала января 2021 года прямое пополнение кошелька Steam на неопределенный период может быть недоступно «из-за изменений в российском законодательстве». Такое сообщение для зарегистрированных пользователей появилось на сайте магазина.

Если для пополнения кошелька Steam вы используете платежные терминалы, Qiwi-кошелек, или мобильные платежи, рекомендуем пополнить ваш кошелек Steam до 31 декабря 2020 года.

Представители Steam отметили, что покупки по-прежнему можно будет оплатить с помощью банковских карт, PayPal, и WebMoney.

Из-за каких изменений в российском законодательстве могут возникнуть трудности с оплатой, в Steam не уточнили.