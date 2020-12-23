Родственники итальянцев, умерших от ковида, подали в суд на правительство. Они требуют 100 миллионов евро компенсации

Родственники примерно 500 жителей итальянской провинции Ломбардия, умерших от коронавируса, подали иск к властям страны.

Гражданский иск подан в суд в Риме, его сумма составляет 100 миллионов евро. Ответчиками по нему являются премьер-министр Джузеппе Конте, министр здравоохранения Роберто Сперанца и губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана.

По мнению истцов, когда ковид начал распространяться в Ломбардии в конце февраля, власти не смогли принять надлежащих мер, чтобы избежать общенационального локдауна и сопутствующего ему экономического ущерба.

Италия первой из западных стран столкнулась с массовым заболеванием коронавирусом. Ее власти были первыми, кто объявил общенациональный локдаун.

Италия находится на первом месте в Европе и пятом месте в мире по смертности от ковида. С начала пандемии от последствий болезни здесь умерли почти 70 тысяч человек.

В июне родственники умерших в Ломбардии потребовали от прокуратуры начать уголовное расследование из-за действий властей в начале пандемии. Джузеппе Конте был допрошен по нему как свидетель.