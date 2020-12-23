Павел Дуров анонсировал монетизацию Telegram. Мессенджер будет зарабатывать на рекламе в пабликах

Администрация мессенджера Telegram приступит к его монетизации, начиная с 2021 года. Об этом сообщил его создатель Павел Дуров.

По словам Дурова, он долгое время оплачивал содержание мессенджера из собственных сбережений, но теперь расходы стали слишком велики, поэтому у компании «есть только два пути — начать зарабатывать деньги для покрытия затрат или продаться более крупному игроку».

Дуров подчеркнул, что путь продажи для него неприемлем, поэтому был выбран вариант монетизации, заявив, что он будет «ненавязчивым» и что большинство пользователей не заметят изменений. Доход компания намеревается получать, систематизировав показ рекламы в пабликах.

Во многих странах владельцы таких каналов зарабатывают на показе рекламы своим подписчикам, иногда через сторонние рекламные платформы. Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик.

Дуров отметил, что мессенджер также будет зарабатывать, предлагая «дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями». Основатель Telegram подчеркнул, что для обычных пользователей все текущие сервисы останутся бесплатными и что рекламы в личных сообщениях и группах не будет.

В 2018 году Дуров объявил о планах запуска блокчейн-платформы TON с криптовалютой Gram — под эту разработку Telegram привлек 1.7 миллиарда долларов инвестиций. Из-за запрета на выпуск Gram со стороны Комиссии по ценным бумагам США в 2020 году от проекта пришлось отказаться.