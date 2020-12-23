МИД РФ вернул Боснии и Герцеговине подаренную Лаврову икону

Икону, которую главе МИД РФ Сергею Лаврову подарили в Сараево, вернули в посольство Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает ТАСС.

Подарок Лаврову в середине декабря 2020 года сделал глава президиума Боснии и Герцеговины, представляющий Республику Сербскую, Милорад Додик.

Икону якобы нашли в Луганске, ей 300 лет, сообщало Информационное агентство Республики Сербской. Посольство Украины в Боснии и Герцеговине потребовало объяснить, как икона попала к Додику.

МИД РФ после этого сказал, что вернет икону дарителям, чтобы те «уточнили ее происхождение через Интерпол». Додик утверждал, что икона «не украдена», это «семейная освященная икона».

«Настоящее время» сообщало, что несколько десятков жителей Республики Сербской участвовали в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР.