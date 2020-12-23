«Газпром-медиа» выпустит на рынок аналог TikTok. Приложение разрабатывали при участии фонда «Иннопрактика» Катерины Тихоновой

Холдинг «Газпром-медиа» приобрел технологии для запуска российского сервиса с вертикальными видео по аналогии с TikTok. Об этом гендиректор холдинга Александр Жаров рассказал «Коммерсанту».

Сервис, ориентированный на молодежную аудиторию, будет построен на основе приложения «Я Молодец», которое было разработано при поддержке фонда «Иннопрактика», возглавляемого предполагаемой дочерью президента России Катериной Тихоновой.

По словам Жарова, платформа начнет работать в ближайшие два года.

О планах создать «свой такой тикток» — социальную сеть для школьников — в конце сентября заявляли в министерстве просвещения. Глава ведомства Сергей Кравцов отмечал, что разработка ведется совместно с Mail.Ru Group.