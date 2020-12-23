Главная по хозяйственным вопросам войсковая купила яхту NorthSilver 1440 стоимостью свыше 70 миллионов рублей. Первым внимание на соответствующую закупку обратило издание «МБХ медиа».

В материалах закупки сказано, что яхту купили «для обеспечения государственных нужд в 2020 году». Обоснование закупки и техническое задание не опубликованы, поскольку аукцион проходил в закрытом режиме.

Фото яхты NorthSilver 1440, аналогичной той, что приобрела ФСБ России

На сайте петербургской компании NorthSilver сказано, что модель экспедиционной яхты 1440 разработали для решения любого рода задач. Длина лодки составляет 14,4 метра, ширина — 3,94 метра, вместимость — 10 человек. В яхте есть две каюты на шесть спальных мест, душевая кабина и два гальюна.

Войсковая часть ФСБ № 55056 известна своими дорогими госзакупками. В разные годы это подразделение спецслужбы купило скутер Suzuki за 500 тысяч рублей, патрульный катер со стереосистемой, ЖК-телевизором, подсветкой кровати и тонированными стеклами за 22 миллиона рублей, автомобили Mercedes за пять-шесть миллионов рублей, зажимы для галстуков за 2,1 миллиона рублей.