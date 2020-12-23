Главная по хозяйственным вопросам войсковая часть ФСБ № 55056 купила яхту NorthSilver 1440 стоимостью свыше 70 миллионов рублей. Первым внимание на соответствующую закупку обратило издание «МБХ медиа».
В материалах закупки сказано, что яхту купили «для обеспечения государственных нужд в 2020 году». Обоснование закупки и техническое задание не опубликованы, поскольку аукцион проходил в закрытом режиме.
На сайте петербургской компании NorthSilver сказано, что модель экспедиционной яхты 1440 разработали для решения любого рода задач. Длина лодки составляет 14,4 метра, ширина — 3,94 метра, вместимость — 10 человек. В яхте есть две каюты на шесть спальных мест, душевая кабина и два гальюна.
Изначально аукцион планировали провести 26 августа, но 20 числа — в день отравления Алексея Навального — его перенесли на 4 сентября. Сейчас у тендера статус «определение поставщика завершено».
Войсковая часть ФСБ № 55056 известна своими дорогими госзакупками. В разные годы это подразделение спецслужбы купило скутер Suzuki за 500 тысяч рублей, патрульный катер со стереосистемой, ЖК-телевизором, подсветкой кровати и тонированными стеклами за 22 миллиона рублей, автомобили Mercedes за пять-шесть миллионов рублей, зажимы для галстуков за 2,1 миллиона рублей.