Активист Павел Крисевич потребовал полмиллиона рублей за отчисление из РУДН после перформанса на Лубянке

Активист Павел Крисевич подал иск в Гагаринский суд Москвы с требованием отменить приказ о его отчислении из Российского университета дружбы народов (РУДН), сообщается в телеграм-канале «Апология протеста».

6 ноября Крисевич устроил у здания ФСБ на Лубянке перформанс в поддержку политзаключенных, во время которого его распяли на кресте в образе Иисуса Христа и подожгли. За эту акцию он получил 15 суток административного ареста.

1 декабря Крисевича отчислили с экономического факультета РУДН по причине «неисполнения правил внутреннего распорядка» и того, что его проступок не соотносится с «моральным обликом будущего специалиста».

По мнению активиста, приказ о его отчислении является незаконным и дискриминирует студентов РУДН по нравственным мотивам.

В своем иске Крисевич требовал восстановить его в учебном заведении, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.