Путин подписал закон о праве бывших президентов стать пожизненными сенаторами
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий возможность бывшим президентам стать пожизненными сенаторами.
Документ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Право на пожизненное сенаторство получают как бывшие президенты у которых закончился срок полномочий, так и те, кто досрочно покинул пост, подав в отставку. Особо оговаривается, что бывший президент может отказаться от пожизненного сенаторства.
О намерении стать пожизненным сенатором бывший президент должен уведомить в письменной форме. Право на пожизненное место в Совете Федерации может быть реализовано лишь один раз.