Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности бывших президентов. Теперь Медведев может безнаказанно нарушать законы

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий гарантии неприкосновенности бывших президентов.

Теперь главы государства после истечения своих полномочий могут нарушать Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях без риска подвергнуться преследованию. То же самое относится и к членам их семьи.

Неприкосновенности бывшего президента теперь можно лишить, только если Госдума обвинила его в совершении тяжкого преступления, Верховный суд подтвердил, что в его действиях есть признаки преступления, а Конституционный суд заключил, что установленный порядок выдвижения обвинения соблюден. Само снятие неприкосновенности утверждает Совет Федерации.

До сих пор гарантии неприкосновенности президента распространялись только на те деяния, которые он совершил в период своего правления.

В Госдуме новый закон объясняли необходимостью обеспечить «конституционную гарантию независимости» деятельности президента.

В данный момент в России есть один бывший президент — Дмитрий Медведев.