«Огонек» перестанет выходить на бумаге. Сотрудников журнала уволили из издательского дома «Коммерсант»

Номер журнала «Огонек», вышедший 21 декабря, станет последним бумажным выпуском издания. Об этом сообщает редакция «Огонька» на сайте издательского дома «Коммерсант», которому принадлежит журнал с 2009 года.

По словам журналистов, их известили об увольнении «в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры» издательского дома. На следующей неделе на сайте «Коммерсанта» появится еще один, последний онлайн-выпуск «Огонька».

Что будет дальше с журналом, которому только что исполнился 121 год, — интрига… Надеемся, что избавление от коллектива «Огонька» поможет издательскому дому и его акционеру пережить непростое нынешнее время. А с десятками тысяч лучших на свете читателей и верных друзей не прощаемся: в России, как известно, надо жить долго — еще встретимся!

Первый номер журнала «Огонек» вышел 8 декабря 1899 года как еженедельное иллюстрированное литературно‑художественное приложение к газете «Биржевые ведомости». В 1918 году журнал закрылся, но через пять лет по инициативе писателя Михаила Кольцова был возрожден в формате еженедельника. В годы позднего СССР тираж «Огонька» достигал 4,5 миллиона копий.