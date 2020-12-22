МИД запретил въезд в Россию европейцам, причастным «к нагнетанию антироссийской санкционной активности». В ответ на санкции из-за Навального

МИД РФ расширил список лиц, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на недавние санкции ЕС из-за отравления политика Алексея Навального. Об этом сообщает сайт ведомства.

Российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС.

Утром 22 декабря послов Германии, Франции и Швеции в России вызвали в ведомство, где им были вручены соответствующие ноты.

Фамилии попавших в черный список людей, а также их количество в МИДе не уточнили.

Евросоюз ввел санкции из-за отравления Навального в октябре: ЕС запретил въезд на свою территорию шестерым высокопоставленным сотрудникам администрации президента и силовых структур. В Евросоюзе объясняли санкции нежеланием властей России расследовать отравление.

Франция и Германия были инициаторами введения санкций. В Швеции находится лаборатория, где были независимо подтверждены выводы немецких военных специалистов о том, что Навального отравили веществом из группы «Новичок».