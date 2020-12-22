Коронавирус распространился по всему миру. Теперь и в Антарктиде

По меньшей мере 36 человек заболели коронавирусной инфекцией на чилийской исследовательской базе в Антарктиде, сообщило издание Emol, ссылаясь на заявление чилийских военных.

Заболели 26 военных и 10 гражданских. Как пишет La Tercera, это весь персонал станции. Их эвакуировали в Чили, после чего помещения станции продезинфицировали, а заболевших сменила новая команда.

Антарктида стала последним континентом, где выявили коронавирус. На всех остальных континентах вирус обнаружили к концу февраля.

В Антарктиде постоянно никто не живет, но от одной до пяти тысяч человек ежегодно работают здесь на различных станциях. Всего в Антарктиде расположено около 90 станций разных стран. У России в Антарктике пять постоянных научных станций и несколько сезонных.

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