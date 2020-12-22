Государство откажется от контрольной доли в «Первом канале»

Государство снизит свою долю в уставном капитале «Первого канала» с 51% до не менее чем 34%. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, который опубликован в справочной правовой системе «Консультант плюс». На официальном портале правовой информации и на сайте президента указ пока не опубликован.

Снижение доли государства произойдет путем дополнительного выпуска акций «Первого канала» и их продажи негосударственным акционерам. Правительству поручено провести допэмиссию акций и определить перечень частных акционеров в течение трех месяцев.

Кроме того, данным указом «Первый канал» исключается из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ.

В Минцифры «Интерфаксу» сообщили, что долю государства в уставном капитале «Первого канала» решено снизить из-за необходимости финансового оздоровления медиаактива. При этом государственный контроль над каналом будет гарантирован сохранением 34% акций в собственности РФ и усилен путем внедрения механизма .

В министерстве добавили, что новым председателем совета директоров канала назначен помощник президента, бывший министр экономического развития Максим Орешкин.

Обновлено. Частным акционером «Первого канала» будет ВТБ, сообщил РБК источник на телевизионном рынке. Представитель ВТБ подтвердил, что банк рассматривает такую возможность.

Сейчас 51% «Первого канала» принадлежит . Еще 29% владеет «Национальная Медиа Группа», которую контролирует в том числе банк «Россия» Юрия Ковальчука. Еще 20% владел ВТБ, но в сентябре банк продал свои акции неназванному покупателю.

Продажа акций ВТБ произошла перед тем, как в правительстве должны были обсудить финансовую помощь «Первому каналу». По информации РБК, новым владельцем доли ВТБ мог стать бизнесмен Роман Абрамович. Он владел 49% акций канала с начала 2000-х до 2011 года, а потом начал продавать свой пакет «Национальной Медиа Группе» и ВТБ. Абрамович окончательно вышел из капитала «Первого канала» в марте 2019 года.

«Первый канал» с 2014 года испытывал финансовые трудности и просил государство о субсидиях. В 2019 году чистый убыток канала составил 4,15 миллиарда рублей. С него через суд взыскивал долги крупнейший поставщик контента, телекомпания «Красный квадрат» и телецентр «Останкино».