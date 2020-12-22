Артемий Лебедев закрыл блог в ЖЖ

Дизайнер Артемий Лебедев закрыл свой «Живой Журнал» (ЖЖ).

«Почти двадцать лет (с небольшими перерывами) я писал тут посты каждый день. ЖЖ умерло. Какие-то остатки трафика еще по инерции есть, но ради них нет смысла стараться», — написал Лебедев в посте 22 декабря.

Он уточнил, что будет вести новый блог на другой платформе. По его словам, ЖЖ был «лучшим местом для блогинга, но полностью все ******* [растерял]».

«Уютная Жэжэшечка будет храниться вечно, потому что тут собран ********* [невероятно огромного] размера архив моих постов и — что еще более ценно — комментариев читателей», — добавил Лебедев.

Лебедев вел ЖЖ с 2001 года, он продолжал писать посты действительно каждый день вплоть до 22 декабря 2020-го.

Блог-платформу LiveJournal создал американский программист Брэд Фицпатрик, она заработала в марте 1999 года. Первая запись на русском языке в «Живом Журнале» сделана 30 ноября 1999 года. В России ЖЖ стал популярен к середине нулевых, в 2007-м его ежемесячную аудиторию оценивали в девять миллионов российских пользователей.

В конце 2007-го компанию LiveJournal, Inc купила российская SUP Media (с 2013 года входит в Rambler&Co), которая обслуживала кириллический сегмент ЖЖ. После этого популярность ЖЖ в рунете стала падать, к 2011 году количество уникальных пользователей из России в месяц оценивалось в 1,6 миллиона человек.