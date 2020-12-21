Власти Дании выкопают и сожгут тушки миллионов норок, убитых из-за коронавируса

В Дании откопают останки четырех миллионов норок, которые были убиты из-за обнаружения в их популяции нового штамма коронавируса.

Эксгумация произойдет через несколько месяцев — когда на тушках гарантированно не останется следов коронавируса. После этого они будут сожжены на мусоросжигательном заводе.

На такое решение правительство пошло после того, как захороненные тушки начали подниматься на поверхность из-за образования газов при их разложении. Местные жители выразили беспокойство, что из-за этого может произойти загрязнение воды в озере, которое находится в нескольких сотнях метров от захоронения.

Дания — крупнейший в мире поставщик меха норки. До решения правительства об уничтожении животных на всех зверофермах Дании, по разным оценкам, разводили от 12 до 17 миллионов норок.

Власти страны решили убить норок после того, как в их популяции обнаружили мутацию вируса SARS-CoV-2, вызывающего ковид. Мутация снижала способность вырабатывать антитела — власти опасались, что при проникновении штамма в человеческую популяцию вакцины против вируса могут оказаться менее эффективными.

Решение правительства убить всех норок — как больных, так и здоровых — привело к политическому скандалу. Министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Могенс Йенсен был вынужден уйти в отставку.