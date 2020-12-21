В ЕС одобрили использование вакцины от коронавируса компании Pfizer

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало разрешить использование в ЕС вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает «Интерфакс».

Еврокомиссия предполагает вечером 21 декабря утвердить разрешение EMA, добавляет РИА Новости.

Pfizer в ноябре 2020 года объявила о 95-процентной эффективности препарата BNT162b2. В начале декабря Великобритания первой в мире одобрила вакцину для массового использования.

В первый день вакцинации у двух медиков, получивших препарат, проявились симптомы анафилактической реакции. После этого Великобритания запретила вводить вакцину Pfizer и BioNTech людям, у которых раньше были серьезные аллергические реакции.