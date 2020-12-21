МВД Беларуси по требованию Лукашенко составило базу с данными протестующих

Милиция Беларуси создало базу с информацией об участниках протестных акций, начавшихся после выборов президента страны. База содержит сведения о поле, возрасте, регионе проживания, месте работы или учебы протестующего, а также об его увлечениях, сообщил государственный телеканал «Беларусь 1».

В базе собраны данные людей, «которые были задержаны либо идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий» с 9 августа, рассказал начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.

Поручение создать базу дал Александр Лукашенко, сообщил первый замглавы МВД Беларуси, начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко.

В сентябре оппозиционный телеграм-канал Nexta Live, освещающий события в Беларуси, опубликовал данные более одной тысячи сотрудников белорусского МВД, причастных к задержаниям протестующих.