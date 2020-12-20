В США резко выросла статистика заболеваний COVID-19. Из-за смены методики подсчета в Техасе

За минувшие сутки в США зарегистрированы более 403 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных центров по контролю и профилактики заболеваний (CDC).

Ранее рост числа инфицированных не превышал 250 тысяч человек в сутки.

Резкий скачок в статистике, как пояснили в CDC, связан с новыми сведениями, поступающими из Техаса. Теперь власти штата в своих данных стали указывать не только подтвержденные (13 253), но и вероятные (171 505) случаи заболевания. Таким образом, суммарно Техас добавил в общую статистику по стране более 184 тысяч случаев COVID-19.

Согласно новым данным, в общей сложности в США выявлены уже 17 391 270 случаев коронавируса. От инфекции умерли 312 636 человек.

США остаются первыми среди всех стран мира по числу заражений. Всего в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились более 76 миллионов человек.