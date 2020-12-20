В Петербурге убили ученого-биолога Александра Каганского

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве в Калининском районе Санкт-Петербурга ученого-биолога Александра Каганского.

По данным «Фонтанки», 19 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в доме 29/3 на Замшиной улице из окна 14-го этажа выпал полураздетый мужчина. На его теле обнаружили ножевые ранения.

Погибшим оказался известный 45-летний биолог Александр Каганский. Он работал в лабораториях Петербурга, Вашингтона, Эдинбурга, а также возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Среди прочих исследований он занимался поиском лекарства от рака.

По предварительным данным, ученый остановился в квартире у своего знакомого, с которым у него перед падением с балкона произошла потасовка.

Подозреваемый в убийстве задержан, сообщили в СК.

Как утверждает Mash, это бывший одноклассник Каганского, медиаменеджер Игорь Иванов. Подозреваемый утверждает, что не виноват в преступлении, а ученый на самом деле совершил самоубийство.