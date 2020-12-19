Умер писатель Роман Арбитман. По его книге сняли сериал «Досье детектива Дубровского»

В Саратове на 59-м году жизни умер писатель-фантаст, литературный критик Роман Арбитман. Информацию о смерти его близкие подтвердили изданию «Взгляд-инфо».

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Председатель саратовского отделения Российского союза писателей Юлия Клюева сообщила РБК, что Арбитман умер от коронавируса.

Роман Арбитман — автор более 30 книг, последняя из которых вышла в октябре 2020 года. Он публиковался под несколькими псевдонимами, среди которых были Лев Гурский и Рустам Кац.

В 1999 году по роману Арбитмана «Перемена мест» был снят телесериал «Досье детектива Дубровского», главную роль в котором сыграл Николай Караченцов.

Арбитман был членом Союза российских писателей и Академии современной российской словесности.