Президента Чили оштрафовали на 3500 долларов за отсутствие маски. Он сам сообщил о нарушении

Президент Чили Себастьян Пиньера получил штраф в 2,5 миллиона песо (около 3500 долларов) за нарушение масочного режима. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона Вальпараисо.

Штраф назначили за то, что 5 декабря во время прогулки по пляжу Пиньера фотографировался с прохожими без маски. Когда один из таких снимков появился в интернете, президент извинился и сам сообщил в органы здравоохранения о своем нарушении.

В администрации президента заявили, что Пиньера уже заплатил штраф, пишет чилийское издание La Tercera.

В Чили с начала пандемии зафиксировали более 580 тысяч случаев заражения коронавирусом. 552 тысячи человек выздоровели, более 16 тысяч умерли.

В стране действует комендантский час. В общественных местах требуется носить маску и соблюдать дистанцию не менее метра.