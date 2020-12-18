Компания Moderna уничтожила 400 тысяч доз своей вакцины от ковида из-за проблем при производстве

Американская компания Moderna уничтожила 400 тысяч доз своей вакцины от коронавируса из-за проблем с фильтрацией, возникших на заключительных этапах производства, сообщил Bloomberg советник правительства США Монсеф Слауи.

Moderna утверждает, что ее вакцина от коронавируса при первичном анализе оказалась эффективна в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания — в 100%.

17 декабря эксперты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США рекомендовали ведомству одобрить регистрацию вакцины Moderna.