Депутат Госдумы Валентин Шурчанов умер от коронавирусной инфекции. Об этом «Интерфаксу» сообщил первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев.

По его словам, Шурчанов «неделю лежал в реанимации, а потом на ИВЛ».

В сентябре 2020 года от коронавируса умер депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин 15 декабря сообщил, что COVID-19 переболели или продолжают болеть 157 депутатов, добавляет «Интерфакс». Пятеро из парламентариев заразились повторно.