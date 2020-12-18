Bloomberg: целью российских хакеров стали как минимум три штата США

Минимум три штата США подверглись кибератаке со стороны российских хакеров, из-за чего пострадали несколько федеральных ведомств США. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на слова источников, знакомых с ходом расследования. О каких штатах идет речь, не уточняется.

Агентство кибербезопасности США сообщило 17 декабря, что хакеры провели свою атаку по сложной, требующей хороших знаний, схеме. По данным агентства, хакеры использовали для нелегального доступа платформу SolarWinds, а также другие точки доступа, которые в ведомстве не раскрыли.

Избранный президент США Джо Байден в этот же день заявил, что хакерская атака потенциально могла затронуть «тысячи жертв, включая американские компании и государственные федеральные органы». Байден отметил, что кибербезопасность станет одним из приоритетов его администрации.

Газета The Washington Post ранее сообщила, что за кибератакой стоит группировка Cozy Bear (также известна как APT29), которую связывают с российскими спецслужбами. Целью атаки, в частности, стали Пентагон, Госдепартамент, министерство финансов и министерство торговли.

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