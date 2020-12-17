Верховный суд РФ счел подделкой автомобильного номера любое искажение, из-за которого его можно неправильно прочесть

Любое искажение номера на автомобиле, из-за которого его можно неправильно прочесть, попадает под действие статьи УК РФ о подделке государственного регистрационного знака. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление Верховного суда (ВС) РФ.

По мнению ВС, к таким искажениям относятся в том числе изменения, внесенные «путем выдавливания, механического удаления символа, подчистки, подкраски».

Также ВС подчеркнул, что «к использованию заведомо подложного государственного регистрационного» относится в том числе установка знака, «изготовленного в установленном порядке, но отличного от внесенного в регистрационные документы данного транспортного средства».

Статья 326 УК РФ о подделке регистрационного номера транспортного средства предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года, лишение свободы сроком до двух лет или принудительные работы на тот же срок.