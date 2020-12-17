Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от последствий COVID-19
Источник: Павел Фукс
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.
По словам Фукса, коронавирус «дал серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем» организма Кернеса.
Кернес заболел ковидом в середине сентября. Болезнь протекала с серьезными осложнениями, поэтому политика перевезли на лечение в клинику «Шарите» в Берлине.
Кернесу был 61 год.
Кернес занимал должность мэра Харькова с 2010 года.