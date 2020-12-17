Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от последствий COVID-19

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.

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По словам Фукса, коронавирус «дал серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем» организма Кернеса.

Кернес заболел ковидом в середине сентября. Болезнь протекала с серьезными осложнениями, поэтому политика перевезли на лечение в клинику «Шарите» в Берлине.

Кернесу был 61 год.

Кернес занимал должность мэра Харькова с 2010 года.