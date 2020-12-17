Forbes: состояние богатейших людей мира за год пандемии увеличилось на 1,9 триллиона долларов

Совокупное состояние богатейших людей мира с начала 2020 года выросло на 1,9 триллиона долларов, подсчитал Forbes.

Как пишет издание, общий капитал более 2200 миллиардеров по состоянию на 11 декабря оценивался в 11,4 триллиона долларов. Таким образом, он вырос на 20% по сравнению с концом 2019 года.

Наиболее успешным 2020 год оказался для главы SpaceX и Tesla Илона Маска. За 12 месяцев на фоне роста акций Tesla на 630% состояние бизнесмена выросло на 110 миллиардов долларов. Теперь он занимает третье место в списке богатейших людей мира с состоянием 137 миллиардов долларов. В конце ноября, по подсчетам Bloomberg, Маск выходил даже на второе место в списке миллиардеров.

Лидерами по величине совокупного прироста стали миллиардеры из Китая. По данным Forbes, за 2020 год их общее состояние увеличилось на 750 миллиардов долларов, достигнув двух триллионов долларов.