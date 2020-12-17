Эммануэль Макрон заболел ковидом

Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом.

Как отмечается в официальном сообщении пресс-службы президента, он сдал ПЦР-тест после появления первых симптомов заболевания.

Макрон будет находиться в изоляции 7 дней и продолжит работу удаленно.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс, контактировавший с Макроном, тоже отправится на самоизоляцию.

Макрон стал третьим главой страны — члена «Большой семерки», который заболел ковидом. До него болели президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.