Эммануэль Макрон заболел ковидом
Источник: Президент Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом.
Как отмечается в официальном сообщении пресс-службы президента, он сдал ПЦР-тест после появления первых симптомов заболевания.
Макрон будет находиться в изоляции 7 дней и продолжит работу удаленно.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс, контактировавший с Макроном, тоже отправится на самоизоляцию.
Макрон стал третьим главой страны — члена «Большой семерки», который заболел ковидом. До него болели президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.