Двум медработникам с Аляски стало плохо после введения вакцины Pfizer

Двум сотрудникам Региональной больницы Бартлетта в городе Джуно (штат Аляска) стало плохо после введения вакцины против коронавируса от Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на администрацию больницы.

15 декабря через 10 минут после прививки у женщины средних лет началась : появилась одышка и сыпь, участился пульс. Женщине поставили капельницу, но когда ее сняли, симптомы повторились. Пострадавшую поместили в реанимацию. Ей стало лучше, ее планируют выписать 17 декабря.

Еще одному медработнику стало плохо 16 декабря, также через 10 минут после прививки. У него проявились такие симптомы как отек глаз, головокружение и першение в горле. Его доставили в отделение скорой помощи. Через час мужчине стало лучше, и его выписали.

Больница сообщила, что у пострадавшей женщины раньше не возникало аллергических реакций. Были ли они у пострадавшего мужчины, не уточняется.

На 16 декабря Региональная больница Бартлетта использовала 144 дозы вакцины. Главный врач штата Аляска Энн Зинк заявила, что инциденты в больницы не повлияют на график и протоколы введения вакцины.

Официальный представитель Pfizer Джерика Питтс сообщила, что вакцина поставляется с предупреждением о том, что в редких случаях после прививки возможна анафилактическая реакция.

Вакцинация от коронавируса в США стартовала 14 декабря (одобрена пока только одна вакцина — от Pfizer и BioNTech). В первую очередь прививать начали медработников, которые работают с заболевшими ковидом. Люди, получившие вакцину, остаются под наблюдением 15 минут.

В Великобритании прививки от коронавируса вакциной Pfizer и BioNTech начали делать с 8 декабря. В первый день вакцинации у двух медработников, раньше имевших аллергии, проявились симптомы анафилактической реакции. После этого власти Великобритании запретили вводить вакцину Pfizer и BioNTech людям, у которых раньше были серьезные аллергические реакции.