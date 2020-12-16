В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Обновление. В 17:34 по Москве Telegram полностью возобновил работу, сообщили представители мессенджера в твиттере.

Мессенджер Telegram перестал обновляться около 16 часов по московскому времени. О проблемах с доступом к мессенджеру сообщается на сайте downdetector.com, который отслеживает активность интернет-сервисов.

О неполадках, в частности, сообщают пользователи из России (Москва, Петербург), а также из Беларуси, Украины и стран Европы. Большинство пользователей жалуются, что не могут подключиться к мессенджеру, еще часть сообщила, что не может отправить сообщения.

О проблемах с доступом к мессенджеру также сообщают многочисленные пользователи твиттера.

Представители Telegram сообщили в твиттере, что в основном проблемы с подключением возникли у пользователей из Европы и стран Ближнего Востока. Специалисты компании работают над устранением неполадок. «Пожалуйста, подождите и извините за неудобства!» — сказано в сообщении администрации Telegram.

В другом сообщении представители Telegram, комментируя неполадки, написали: «Кто-то кормил гремлинов после полуночи. Мы окружаем их, чтобы успокоить».

Утром 16 декабря пользователи также наблюдали проблемы с доступом к Telegram, но тогда неполадки быстро устранили.