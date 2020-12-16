Региональный пассажирский самолет Ил-114-300 совершил первый испытательный полет. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Полет прошел на аэродроме в Жуковском. Полетное задание предусматривало проверку устойчивости и управляемости самолета, а также проверку работы всех систем, в том числе российского двигателя ТВ7-117СТ-01.

«Новый самолет особенно актуален для нашей страны: он не требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока и благодаря оптимальной вместимости салона может стать базовой машиной для развития региональных перевозок», — заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

По его словам, серийные поставки Ил-114-300 начнутся в 2023 году.

Ил-114-300 — турбовинтовой самолет вместимостью 64 кресла. Является модернизированной версией самолета Ил-114-100, разработанного конструкторским бюро Ильюшина в конце 1980-х годов.

После распада СССР самолеты Ил-114-100 производились мелкими партиями в Узбекистане и использовались на внутренних линиях авиакомпанией Uzbekistan Airways. Перевозчик вывел их из коммерческой эксплуатации в 2018 году.

Президент России Владимир Путин поручал организовать производство модернизированного Ил-114 в 2014 году, с тех пор сроки создания самолета неоднократно переносились.