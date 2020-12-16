Парламент Молдавии снизил пенсионный возраст

Парламент Молдавии отменил пенсионную реформу, вернув прежний возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин, сообщает молдавское агентство «Инфотаг».

54 из 101 депутата проголосовали в двух чтениях за инициативу об отмене закона о постепенном увеличении пенсионного возраста с 62 до 63 лет для мужчин и с 57 до 63 лет для женщин, принятого в декабре 2016 года.

Таким образом, с 1 января 2021 года мужчины в Молдавии смогут выходить на пенсию в 62 года, а женщины — в 57. Кроме того, в законе прописали, что матери пяти детей смогут выходить на пенсию в 54 года.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон, который в ноябре проиграл президентские выборы, говорил, что последний документ, который он хочет подписать как президент, — это закон о снижении пенсионного возраста.

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