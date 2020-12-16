Госдума разрешила штрафовать на полтора миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за пропаганду или незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в интернете.

Документ дополняет статью 6.13 КоАП пунктом, который предполагает для граждан штраф 5-30 тысяч рублей, для должностных лиц — 50-100 тысяч рублей, для юридических лиц — 1- 1,5 миллиона рублей.

Для юридических лиц вместо штрафа предусмотрена приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Установить наказание за пропаганду наркотиков в интернете в начале 2020 года поручил президент РФ Владимир Путин.

На рассмотрении Госдумы находится проект закона об уголовной ответственности за такую пропаганду. Он предполагает до 15 лет лишения свободы, в первом чтении депутаты приняли его 15 декабря.