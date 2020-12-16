Facebook показал сотрудникам инструмент автоматического создания коротких новостей

Facebook работает над инструментом, который будет создавать короткие версии больших текстов и новостей. Об этом пишет BuzzFeed News со ссылкой на внутреннюю презентацию компании.

Будущий сервис назвали TLDR — «too long, didnʼt read» («слишком длинно, не читал»). Предполагается, что он будет излагать тексты в виде списка тезисов, а также озвучивать их.

Вероятно, основой сервиса станет нейросеть.

В телеграме есть закрытый канал «42 секунды», в котором новости технологий и интернет-бизнеса из российских и англоязычных изданий публикуются как раз в виде маркированного списка тезисов.

Создатели канала утверждают, что новости в канале созданы без участия человека: материалы ищет и затем обрабатывает нейросеть.